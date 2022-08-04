الصقور: المرحلة المقبلة ستكون مفصلية في تاريخ النادي

2022/08/04 | 21:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد أكد نادي القوة الجوية، أن المرحلة القادمة ستكون مفصلية في تاريخ النادي.وقال عضو إدارة نادي القوة الجوية هيثم كاظم في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “كل المشاكل الإدارية وحتى […]

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