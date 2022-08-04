2022/08/04 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةنقلت وكالة فرنس برس عن وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي قوله، اليوم الخميس، إن اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وذكر كيشي أن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها الصين "سقطت على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".وأضاف أن "هذا هو أول حادث من نوعه..



وقد قدمت اليابان احتجاجا عبر الطرق الدبلوماسية".يأتي ذلك فيما تجري بكين أكبر مناوراتها العسكرية، بعضها بالذخيرة الحية، في مناطق عدة تحيط بتايوان.وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، بأن القوات الصينية أطلقت صواريخ بالستية "عدة" في المياه المحيطة بتايوان.وجاءت المناورات العسكرية الصينية كرد على زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ومن المنتظر أن تستمر من اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل.

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