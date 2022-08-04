وزارة العمل توضح حقيقة فتح باب التقديم منحة

2022/08/04 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضحت وزارة العمل، اليوم الخميس، حقيقة فتح باب التقديم منحة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الانباء التي اشارت الى فتح باب التقديم للمنحة غير صحيحة".

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