"طالبان" تهدد الإدارة الأمريكية

2022/08/04 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

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هددت حركة "طالبان" الأفغانية، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من تكرار الهجمات على أراضي أفغانستان، قائلة إن "مسؤولية جميع العواقب ستكون على عاتق الولايات المتحدة".

وقالت "طالبان" في بيان: "في الثاني من شهر محرم 1444 هـ، نفذت غارة جوية على منزل سكني في كابل، وبعد الغارة بيومين خرج الرئيس الأمريكي مدعيا استهداف الدكتور ایمن‌ الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في هذه الغارة الجوية"، معتبرة أن "قيام أمريكا بغزو حمانا والاعتداء على أراضي أفغانستان إنما يعتبر ظلما وانتهكا لجميع المبادئ والمواثيق الدولية".

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