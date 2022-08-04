الولائي: الإطار يرفض إبقاء الكاظمي رئيس تسوية

2022/08/04 | 22:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "لا تجديد للكاظمي تحت اي ظرفٍ كان".

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