الأزمة السياسية في العراق.. إلى أين تأخذها رسائل التيار الصدري والإطار التنسيقي؟

2022/08/04 | 22:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتفق ضيفا حلقة برنامج "ما وراء الخبر" في رؤيتهما بشأن الأرضية التي يمكن أن تلتقي عليها القوى السياسية العراقية المختلفة، في ضوء استمرار الخلافات المتواصلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

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