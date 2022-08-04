الطاقة النيابية تكشف أسباب تراجع تجهيز الطاقة وتقدم حلولاً لمعالجة الازمة

2022/08/04 | 22:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد كشفت لجنة الطاقة النيابية، يوم الخميس، أبرز اسباب تراجع ساعات التجهيز بالتيار الكهربائي في الآونة الأخيرة، فيما طرحت حلولاً لمعالجة هذه الازمة في البلاد.وقال رئيس اللجنة خالد السامرائي، في تصريح […]

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