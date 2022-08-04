الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ بشأن جدري القردة

2022/08/04 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير الصحة والخدمات الإنسانية، خافيير بيسيرا، في اتصال هاتفي "نحن على استعداد لنقل استجابتنا إلى المستوى التالي في التصدي لهذا الفيروس، ونحث كل أميركي على التعاطي مع جدري القردة بجدية وتحمل المسؤولية لمساعدتنا في مواجهة هذا الفيروس".

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