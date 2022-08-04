أبوتريكة عن قرارات الأهلي: متواضعون بدون ضعف وأقوياء بلا غرور

2022/08/04 | 22:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" حاليا، على القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي، الخميس، باستكمال بطولة الدوري بالناشئين وتعليق المشاركة في بطولتي الكأس والسوبر، احتجاجا على الأداء

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