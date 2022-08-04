معهد التمويل الدولي: الأسواق الناشئة تشهد تخارج من الاستثمار بالأوراق المالية

2022/08/04 | 22:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكر معهد التمويل الدولي، إن الأسواق الناشئة سجلت صافي تخارج من الاستثمار في الأوراق المالية بقيمة 9.8 مليار دولار في يوليو الماضي، لتستمر سلسلة التخارج للشهر الخامس على التوالي، وسط تأثير سلبي من مخاطر الركود العالمي والتوترات الجيوسياسية …

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