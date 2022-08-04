2022/08/04 | 23:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S4jSyQ4dmeI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموسوي ثلاث شخصيات تتحكم في الاطار ..وهذه حقيقة تسريبات المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموسوي ثلاث شخصيات تتحكم في الاطار ..وهذه حقيقة تسريبات المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).