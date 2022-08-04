الحشد يثني على خطاب السيد الصدر ويقدم تعهدات

2022/08/04 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اثنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، على خطاب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، الموجه للحشد.وذكرت الهيئة في بيان أنها “تثني على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي ، وفي هذا الصدد يعاهد الحشد قيادة وأفراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة عراقنا الحبيب”.وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قد شدد اليوم الخميس، على ضرورة أن تكون وحدة الصف وفق الضوابط الموافقة للقوانين للسماوية والأحكام الشرعية.

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