الفيفا يرفع الحظر على تسجيل اللاعبين في النجف

2022/08/04 | 23:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي النجف الرياضي، الخميس، عن قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برفع الحظر على تسجيل اللاعبين لديه.وقال النادي في بيان، إن ” الاتحاد الدولي لكرة القدم يفتح الحظر عن تسجيل اللاعبين نادينا رسميا، بعد غلق الدعوى الخاصة باللاعب مهدي الرصايصي من لجنة المنازعات الخاصة باللاعبين المحترفين في الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأضاف البيان أنه “بهذا يكون بمقدور نادينا تسجيل اي لاعب محترف او محلي على النظام المعتمد للتسجيل وانتهاء هذه المشكلة التي اقلقت جماهيرنا على مستقبل النادي”، مشيراً الى أن “المبلغ والذي يقدر بـ 130 مليون دينار قد جمع بجهود استثنائية من الإدارة عن طريق الاقتراض ليتسنى للنادي تسجيل اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم رسميا”.

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