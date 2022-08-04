2022/08/04 | 23:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشف الخبير العسكري يوري كنوتوف، عن خصائص بندقية “ستالينغراد” التكتيكية، التي دخلت الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الروسية.ويشير الخبير في حديث لصحيفة “إزفيستيا”، إلى أن مدى بندقية TSVL-8 “ستالينغراد” التكتيكية، يبلغ 1500 متر ومخزنها يسع لخمس إطلاقات، وهي ذات دقة عالية في إصابة الهدف .ووفقا له، خلال العمليات القتالية، تكون بنادق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على خصائص بندقية “ستالينغراد” التكتيكية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على خصائص بندقية “ستالينغراد” التكتيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).