إعتقال متهم مطلوب للشرطة العربية والدولية (الأنتربول)

2022/08/04 | 23:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة بغداد، اليوم الخميس، اعتقال متهم مطلوب للشرطة العربية والدولية (الإنتربول).

وذكرت في بيان، أن الاعتقال جرى في سيطرة الشعب التابعة إلى قيادة شرطة بغداد حسب قاعدة بيانات المطلوبين.

وأضاف أنه “تم تسليم المطلوب لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون”.

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