انفجار وسقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأميركية

2022/08/04 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا الأميركية في منشور على تويتر إن هناك أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية، اليوم الخميس.

وقال شهود عيان إنهم "رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر".

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