اجتماع أمني في بغداد لتأمين صلاة الجمعة بالخضراء

2022/08/04 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن عقد مؤتمر أمني موسع لمناقشة خطة تأمين حماية صلاة الجمعة الموحدة في ساحة الاحتفالات.

وقال اعلام عمليات بغداد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفريق الركن قائد عمليات بغداد ترأس في مقر القيادة، مساء اليوم، مؤتمرا أمنيا موسعا بحضور قادة المقرات المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة وقادة الفرق ومدراء الاجهزة الامنية ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف ان "المؤتمر لمناقشة الخطة لحماية لصلاة الجمعة الموحدة والتظاهر السلمي".

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