شركة النفط الوطنية: ماضون بتنفيذ خطط زيادة الإنتاج لـ 5 سنوات قادمة

2022/08/04 | 23:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية حامد يونس، 08/04/2022، المضى قدماً في تنفيذ خطط...

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