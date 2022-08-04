عمليات بغداد: حماية المتظاهرين السلميين واجب نفتخر به

2022/08/04 | 23:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، أن حماية المظاهرين السلميين واجب تفتخر به.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد، ترأس في مقر القيادة مساء اليوم مؤتمراً أمنياً موسعاً حضره قادة المقرات المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة، وقادة الفرق ومدراء الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع مسؤولية قيادتنا، وذلك لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية لصلاة الجمعة الموحدة والتظاهر السلمي".وأضافت أن "حماية المتظاهرين السلميين واجب تفتخر به".

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