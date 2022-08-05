2022/08/05 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ها قد حلت أيام شهر عاشوراء الحزينة بكل

فواجعها ومآسيها ، وتلقي بظلال الحزن

على هذا الشهر وهو شهر أحزان محمد وآل

محمد ، والذي يستذكر فيه الموالين

والمسلمين وكل البشرية استشهاد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي أرض الطفوف / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من وحي أرض الطفوف / 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).