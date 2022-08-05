2022/08/05 | 00:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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ها قد حلت أيام شهر عاشوراء الحزينة بكل
فواجعها ومآسيها ، وتلقي بظلال الحزن
على هذا الشهر وهو شهر أحزان محمد وآل
محمد ، والذي يستذكر فيه الموالين
والمسلمين وكل البشرية استشهاد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي أرض الطفوف / 1) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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