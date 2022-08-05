هيئة الحشد الشعبي ردا على الصدر: ملتزمون بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق

2022/08/05 | 00:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت هيئة الحشد الشعبي بيانا، اليوم

الخميس، ردا على خطاب زعيم التيار

الصدري مقتدى الصدر الذي قصد به الحشد،

اكد فيه الالتزام بالمعايير الوطنية

والمهنية التي تصب في خدمة العراق.

وقال البيان "تثني هيئ

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