عقوبات أوروبية تستهدف رئيس أوكرانيا السابق ونجله بسبب روسيا

2022/08/05 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس الأوروبي، يوم الخميس، فرض عقوبات على الرئيس الأوكراني السابق المخلوع فيكتور يانوكوفيتش ونجله.

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