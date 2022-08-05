2022/08/05 | 00:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOcwl01nu78

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متلازمة العش الفارغ وخوف الاباء من رحيل الابناء Biotic حلقة ٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متلازمة العش الفارغ وخوف الاباء من رحيل الابناء Biotic حلقة ٢٣) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).