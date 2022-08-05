2022/08/05 | 00:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GKIf7GuFKBs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطالب #الصدر.. بين تفاؤل الشارع بالتغيير ورد الإطار المتحدي المتمسك بالسوداني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مطالب #الصدر.. بين تفاؤل الشارع بالتغيير ورد الإطار المتحدي المتمسك بالسوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).