2022/08/05 | 00:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أكد عضو ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، ان هناك شروطاً يجب تحقيقها قبل الموافقة على إعادة الانتخابات.

وقال الحمامي إنه "قبل إعادة الانتخابات يجب تغيير الحكومة الحالية كونها منقوصة الصلاحيات وكذلك يجب تغيير مفوضية الانتخابات وكل هذه الأمور لن تتم الا عن طريق الحوار".

وأضاف، ان "حظوظ دول...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف دولة القانون .. يضع شروطاً للموافقة على اعادة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف دولة القانون .. يضع شروطاً للموافقة على اعادة الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).