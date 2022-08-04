الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على الرئيس الأوكراني الأسبق

2022/08/05 | 00:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات جديدة على الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يانوكوفيتش ونجله ألكسندر، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر فرض إجراءات تقييدية ضد شخصين إضافيين ردا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ووفقا للبيان، قرر المجلس: “إضافة رئيس أوكرانيا السابق الموالي لروسيا فيكتور […]

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