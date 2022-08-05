2022/08/05 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة صوتية لسيادة القاضي جعفر الموسوي يتحدث عن آلية تنفيذ دعوة مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: s9oEKDIxJEU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة صوتية لسيادة القاضي جعفر الموسوي يتحدث عن آلية تنفيذ دعوة مقتدى الصدر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة صوتية لسيادة القاضي جعفر الموسوي يتحدث عن آلية تنفيذ دعوة مقتدى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).