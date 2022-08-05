2022/08/05 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: antun315LD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سماحة السيد الصدر وجه بتغريدته مضامين مهمة وجواب على سؤال تاريخي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سماحة السيد الصدر وجه بتغريدته مضامين مهمة وجواب على سؤال تاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).