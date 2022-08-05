تباينات بين أطراف الأزمة العراقية بشأن المرحلة الانتقالية

2022/08/05 | 00:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان أطراف الأزمة في العراق قبولها دعوات الحوار تدور النقاشات حول آليات إطلاقه، مع وجود تباينات حول رؤية المرحلة الانتقالية، وتحديدا في نقطتي الحكومة التي ستتولى التحضير للانتخابات، إضافة إلى..

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