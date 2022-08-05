بورصات الخليج تواجه التوترات الجيوسياسية بنتائج أعمال قوية.. فهل تستمر المكاسب؟

2022/08/05 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: سجلت بورصات الأسهم بالخليج مكاسب أسبوعية لتواصل تسجيل مستويات تاريخية مع استمرار انتعاشها مع إعلان بعض الشركات المدرجة عن نتائج أعمال نصفية قوية إضافة للتأكيد الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل متوقع لكبح جماح التضخم، لتستطيع …

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