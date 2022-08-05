فوربس الشرق الأوسط تعلن أقوى 30 بنكًا بالمنطقة لعام 2022.. دول الخليج تتصدر

2022/08/05 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2022" لتسلط الضوء على أبرز المصارف التي تمكنت من تخطي أزمة كورونا.وفي إطار إعداد قائمة البنوك الأقوى في الشرق الأوسط، جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من …

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