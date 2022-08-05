المالكي يرد على دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة

2022/08/05 | 00:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، أن إجراء الانتخابات المبكرة يجب أن يتم وفق الدستور والإجماع الوطني، فيما رأى أن الالتزام بالآليات الدستورية والقانونية هو الخيار الوحيد الذي يجنب الشعب العراقي الأزمات المتلاحقة.وكتب المالكي في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “نجدد التأكيد على أن الالتزام بالاليات الدستورية […]

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