ردود متباينة على مطلب إجراء انتخابات مبكرة في العراق

2022/08/05 | 00:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لاقى مطلب إجراء انتخابات مبكرة في العراق ردودا مختلفة ومتباينة من قبل مختلف القوى السياسية.وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إن الحوارات الجادة تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات..

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