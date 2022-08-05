3 سفن محملة بالحبوب ستغادر الموانئ الأوكرانية الجمعة

2022/08/05 | 01:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الأوكرانية ووزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تغادر 3 سفن محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية، يوم الجمعة.

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