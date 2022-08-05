جهود مكثفة لإنقاذ 10 عمال محاصرين في منجم شمالي المكسيك

2022/08/05 | 01:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وكيل وزارة الدفاع، أوغوستين راديالا سواستيغوي، الخميس، إن عمال المناجم محاصرون بين فتحتين بالمنجم على عمق 200 قدم، أكثر من نصفهما مغمور بالمياه.

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