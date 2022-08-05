وكالة الفضاء الروسية: قرار ترك محطة الفضاء الدولية يبنى على التقييم التقني

2022/08/05 | 01:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال سيرجي كريكاليف، المدير التنفيذي لبرامج رحلات الفضاء المأهولة التابعة لوكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، اليوم الخميس، إن قرار روسيا بترك محطة الفضاء الدولية سيكون مبنيًا على تقييم تقني لمحطة الفضاء الدولية، لكن لن تُجرَى أية تغييرات …

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