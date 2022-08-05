موسكو تنفي فرضها حصارا غذائيا من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية

2022/08/05 | 01:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الخارجية الروسية، ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" بأن روسيا فرضت حصارا غذائيا" من خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية، واصفة هذه البيانات بأنها غير صحيحة.وقالت الخارجية الروسية - بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس- إن …

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