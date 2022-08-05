عشائر العراق تتحزّب وتعرّض السلم الأهلي للخطر

2022/08/05 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شهدت الازمة السياسية العراقية الحالية، تطورا مقلقا جديدا، له ابعاده الاجتماعية الخطيرة، وهو تدخل...

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