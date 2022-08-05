بالصور.. كاميرا المسلة تغطي مراسيم عاشوراء في كربلاء

2022/08/05 | 01:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة،...

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كاميرا المسلة تغطي مراسيم عاشوراء في كربلاء أولاً على المسلة.

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