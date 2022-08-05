الإطار التنسيقي يعلن موقفه من دعوة الصدر لاجراء انتخابات مبكرة - عاجل

2022/08/05 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان ..

يؤكد الاطار التنسيقي دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب بما ذلك الانتخابات المبكرة بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الاجواء الامنة لاجراءها و يسبق كل ذلك العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها ..



ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعبالاطار التنسيقي

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