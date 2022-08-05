القبض على عصابة من ٨ أشخاص يقومون بسرقة موبايلات ومحفظات المتظاهرين

2022/08/05 | 01:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأفاد مصدر أمني في حمايات المنطقة الخضراء، اليوم الخميس، بالقبض على عصابة من ثمانية أشخاص يقومون بسرقة موبايلات ومحفظات نقود المتظاهرين.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم)، ان "سرايا السلام القت القبض على عصابة مكونة من ثمانية أشخاص بين صفوف المتظاهرين".

واضاف ان "أفراد العصابة يقومون بسرقة موبايلات ومحفظات نقود المتظاهرين"، مشيرا الى ان "السرايا سلمو أفراد العصابة الى القوات الأمنية المكلفة بحماية الخضراء".

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