شاهد بالفيديو.. العبدلي : نـأمل أن تتـوصل الاطراف السياسية الى حلول واقعية لحل الأزمة

2022/08/05 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eJM6ds4ExL4

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