2022/08/05 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف واشنطن من الأزمة السياسية في العراق

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