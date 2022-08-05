بحضور وزير الداخلية.. اجتماع أمني رفيع المستوى في كربلاء (صور)

2022/08/05 | 02:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ترأس وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء يرافقه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ووكيل شؤون الشرطة ومستشار وزير الداخلية ومدير دائرة العلاقات والاعلام، لمناقشة الإجراءات الأمنية لتأمين زيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فقد “حضر هذا الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة […]

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اجتماع أمني رفيع المستوى في كربلاء (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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