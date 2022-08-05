2022/08/05 | 03:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، أن مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عامة، مع تزايد الحالات في جميع أنحاء البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تعلن جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تعلن جدري القردة "حالة طوارئ صحية عامة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).