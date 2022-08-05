الولايات المتحدة تتهم روسيا بتزييف أدلة تتعلق بهجوم سجن أولينيفكا

2022/08/05 | 03:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت واشنطن الخميس أن معلومات استخباراتية تكشف أن روسيا "تعمل عل تزييف أدلة" تتعلق بالضربة التي استهدفت سجن يضم أسرى حرب في شرق أوكرانيا.

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