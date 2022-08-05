لا سيطرة لطهران عليه.. روسيا تطلق قمر تجسس إيرانيا في الفضاء

2022/08/05 | 04:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد روسيا لإطلاق قمر صناعي نيابة عن إيران والذي سيعزز قدرتها على التجسس على أهداف عسكرية في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمنيين غربيين.

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