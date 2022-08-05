الشعبوية والديماغوجية في خطاب الصدر يجب التصدي لها

2022/08/05 | 05:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير عادل الطريق إلى بر الأمان وتغيير النظام السياسي في العراق يكون عن طريق رمي منظومة الإسلام السياسي خارج التاريخ.وأي حديث عن إصلاح وتغيير النظام السياسي عبر رجل...أكمل القراءة ←

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