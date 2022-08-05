حِينَ إنقلب السِحر مع السُلطة

2022/08/05 | 05:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سمير داود حنوش لاتَنخدِعوا بعلامات التعجب والإستغراب التي تبدو على ملامِحِهم عندما تُخبروهم بأنهم أصبحوا اليوم يَتندّر عليهم بقصص فاقتْ ليالي هارون الرشيد وغانياته وكؤوسه التي يلعنون تاريخه، لاتأخذكم بِهم...أكمل القراءة ←

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