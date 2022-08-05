المنقطة الخضراء والعودة إلى العصور المظلمة

2022/08/05 | 05:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج : مقتدى الصدر يقول بما معناه ممنوع تواجد النساء مطلقا ً ( من أنت لتقرر بدلا ً عن نصف المجتمع ومن أعطاك السلطة , طبعا النساء يردن المشاركة...أكمل القراءة ←

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